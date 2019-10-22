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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الإسرائيلي يكلف بيني جانتس بتشكيل حكومة بعد فشل نتنياهو

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 10:47 م | آخر تحديث : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 10:47 م



قال مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في بيان اليوم الاثنين ان ريفلين سوف يكلف بيني جانتس زعيم حزب ابيض ازرق بتشكيل حكومة.

وجاءت هذه الخطوة بعدما اعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفويض تشكيل الحكومة المقبلة إلى الرئيس ريفلين، بعدما أخفق في جمع عدد كافي من نواب الكنيست للانضمام للائتلاف الحكومي.

وتأتي إعادة التفويض قبل يومين من انتهاء الموعد النهائي لتشكيل الحكومة.

وهذه هي المرة الثانية خلال عام ونصف العام التي يفشل فيها نتنياهو في تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات عامة.

يشار إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر سبتمبر الماضي ، اعلنت فوز حزب"أزرق- أبيض" بزعامة جانتس بـ33 مقعدا يليه حزب اليكود بـ31 مقعداً، ثم القائمة العربية المشتركة بـ13 مقعداً.

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