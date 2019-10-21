بنجلاديش تعتزم إعادة توطين لاجئي الروهينجا في جزيرة الشهر المقبل

قال مسؤول بارز في بنجلاديش اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن تلدأ إعادة توطين عشرات الآلاف من لاجئي الروهينجا في بنجلاديش في جزيرة بخليج البنجال الشهر المقبل.

وتخطط دكا منذ فترة لنقل اللاجئين الذين فروا من الاضطهاد بميانمار من المخيمات المزدحمة في منطقة كوكس بازار في جنوب شرق البلاد إلى جزيرة بساسان شير، التي تبعد أكثر من ساعة بالقارب عن البر الرئيسي.

ويعيش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا في بنجلاديش، عبر نحو 750 ألف منهم إلى بنجلاديش هربا من القمع العسكري في ولاية راخين في ميانمار في أغسطس 2017.

وقال محبوب علام تالوكدير رئيس لجنة إنقاذ وإعادة اللاجئين في بنجلاديش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) هاتفيا" عملية النقل سوف تبدأ أول أسبوع أو ثاني أسبوع من شهر نوفمبر على أقصى تقدير".

وقد وافق الكثير من اللاجئين على الذهاب للجزيرة، حيث يمكن للبنية التحتية هناك استيعاب 100 ألف مهاجر، بحسب ما قاله تالوكدير.

ولكن وزارة الخارجية قد قال في وقت سابق إنه في حال رفض اللاجئين للذهاب طواعية، سوف يتم إجبارهم على مغادرة المخيمات.

وأضاف أنه سوف يتم تنفيذ الخطة بالتشاور مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى.



