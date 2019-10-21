الشباب يمنح مافريكس الأمل لتحقيق قفزة كبيرة في الموسم الجديد بدوري السلة الأمريكي

مثل العديد من فرق الدوري الامريكي لكرة السلة للمحترفين، يعتمد دالاس مافريكس على ثنائي نشيط من اللاعبين ولكنه يبدو معتمدا عليهما بشكل مختلف قليلا.

وبعد سنوات طويلة اعتمدت عليها الفرق الراغبة في المنافسة بقوة على اللقب على ثلاثة نجوم بارزين، يبدو أن هذه الفرق مثل لوس أنجليس ليكرز ولوس أنجليس كليبرز وبروكلين نيتس وهيوستن روكيتس قررت الآن الاعتماد على عدد أقل حيث أصبح التركيز أكثر الآن على امتلاك نجمين بارزين وبناء فريق من حولهما.

والأكثر من هذا أن هذه الفرق اعتمدت في اختيار هذا الثنائي على عنصر الخبرة فجاء كل ثنائي في هذه الفرق من النجوم المخضرمين.

ولكن مافريكس اتبع توجها مختلفا قليلا في اختيار الثنائي الخاص به حيث يعتمد على اللاعبين الدوليين السلوفيني لوكا دونسيتش /20 عاما/ واللاتفي كريستابس بروزينجيز /24 عاما/ .

وعندما تنطلق فعاليات الموسم الجديد لدوري السلة الأمريكي غدا الثلاثاء ، ستخلو صفوف مافريكس من النجم الالماني الشهير ديرك نوفوتسكي للمرة الأولى في هذه الألفية حيث اعتزل اللعب بنهاية الموسم الماضي.

وكان المهاجم السلوفيني الشاب دونسيتش قد لفت الأنظار إليه بشدة في الموسم الماضي من خلال العروض القوية التي قدمها فيما كان زميله بروزينجيز ضمن فريق كل النجوم في 2018 قبل أن يتعرض للإصابة.

ومع وجود اللاعبين سويا في صفوف مافريكس خلال الموسم الجديد ، يأمل الفريق في قفزة حقيقية خلال هذا الموسم.

ويتطلع الفريق لهذه القفزة الكبيرة في الموسم الجديد بعدما فشل في العبور إلى الأدوار الفاصلة للبطولة منذ 2016 كما فشل في الفوز بأي مواجهة في الأدوار الفاصلة التي تأهل إليها منذ 2011.

ومن أجل العبور إلى الأدوار الفاصلة عبر مجموعة الغرب الصعبة ، يواجه دونسيتش وبروزينجيز ورفاقهما تحديا هائلا.

ولم يخض دونسيتش أي مباراة دولية في صيف هذا العام كما ابتعد عن الملاعب منذ أبريل الماضي.

وفي المقابل ، لم يخض بروزينجيز أي مباراة منذ فبراير 2018 بسبب الإصابة التي تعرض لها عندما كان لاعبا في صفوف نيويورك نيكس.

ونزل اللاعبان أرض الملعب أخيرا خلال مباراة الفريق أمام ديترويت بيستونز في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال دونسيتش : "نعمل على هذا... نتواصل بالفعل خارج الملعب. يعرف كل منا الآخر ونتحدث بالإسبانية ، وهكذا. هذا سيساعدنا في خلق تناغم جيد على أرض الملعب. وكلانا يتسم بالشباب والرغبة في الركض والهجوم واللعب بقوة. سيساعد كل منا الآخر على أرض الملعب".

وقال بروزينجيز : "من السهل أن تلعب مع دونسيتش. أمر سهل للغاية".

ولجأ كل من اللاعبين إلى تغيير طبيعة جسمه في فترة الراحة بين الموسمين الماضي والجديد حيث أنقص دونسيتش وزنه للتغلب على مشكلة البطء.

وفي المقابل ، عمد بروزينجيز إلى زيادة وزنه نسبيا بعدما كان اعتماده في الماضي على البراعة أكثر من القوة.

واعترف بروزينجيز بأنه افتقد كثيرا كرة السلة والمنافسة خلال فترة الإصابة. أتمنى بدء الموسم بشكل جيد وأن أظهر إمكانياتي وما أستطيع تقديمه".

وما زال دونسيتش مرتبطا مع مافريكس بعقد يمتد لثلاث سنوات فيما نتقل بروزينجيز للفريق في صيف هذا العام بعقد يمتد لخمس سنوات مقابل 158 مليون دولار.

وبهذا ، سيمنح اللاعبان مافريكس القوة والنشاط على مدار سنوات قادمة.