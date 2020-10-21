 وزير خارجية السودان: علاقاتنا مع كل الدول تحكمها مصالح البلد وإرادة الشعب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية السودان: علاقاتنا مع كل الدول تحكمها مصالح البلد وإرادة الشعب

عمر قمر الدين
عمر قمر الدين
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 4:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 4:04 ص

علق وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، على سؤال حول تأييده أو رفضه لإتمام معاهدة سلام مع إسرائيل.

وقال «قمر الدين» في تصريحات خاصة لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، إن السودان يركز حاليًا على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضح أن علاقات السودان الخارجية مع كل دول العالم تحكمها أشياء ليس بها تأييد أو معارضة، وإنما مصالح البلاد وإرادة الشعب السوداني، إضافة إلى الأوضاع العالمية الجارية.

وأكد وزير الخارجية السوداني المكلف، أنه مع مصلحة السودان، وضد كل شيء قد يتعارض مع مصالح السودانيين.

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