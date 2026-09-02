مقتل 7 أشخاص في محافظة خوزستان الإيرانية جراء هجمات أمريكية

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نائب المحافظ ولي الله حياتي قال إن الهجمات استهدفت مناطق حول مدينتي الأهواز وأغاجاري في خوزستان.

قتل 7 أشخاص وأصيب 8 آخرون في محافظة خوزستان جنوبي إيران، جراء الغارات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية مساء الثلاثاء.

يأتي ذلك وفق نائب محافظ خوزستان ولي الله حياتي، في تصريح أدلى به لوكالة "إرنا" الرسمية، الأربعاء.

وقال حياتي إن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون في هجمات صاروخية استهدفت 3 مواقع في المحافظة ليلة الثلاثاء.

وأوضح مسئول إيراني، أن الهجمات الأمريكية استهدفت مناطق حول مدينتي الأهواز وأغاجاري في خوزستان.

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء الثلاثاء، شن هجوم على مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وعقب إعلان الجيش الأمريكي الهجوم، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم وبندر عباس وسيريك وشابهار وكوناراك.

وفجر الاثنين، أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع للقوات الأمريكية في الإمارات والأردن، ردا على عدوان أمريكي إسرائيلي استهدف، الأحد، جزيرة لارك قرب مضيق هرمز.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير 2026 عدوانا على إيران، تخلله إغلاق مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وردت إيران بهجمات على "أهداف أمريكية وإسرائيلية" في دول بالمنطقة، قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وفي 18 يونيو 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، لكنها تعثرت لاحقا بسبب خلافات بشأن تنفيذها وأمن الممر المائي.

وتجددت المواجهات خلال يوليو الماضي قبل أن تعلن "سنتكوم"، الثلاثاء، استئناف ضرباتها على أهداف داخل إيران.