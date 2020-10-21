وزيرة الخارجية الأسترالية تحذر ساسة بلادها من احتمال التعرض للتجسس

دعت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين اليوم الأربعاء، الساسة في بلادها إلى توخي الحذر من احتمال التعرض للتجسس والتلاعب من جهات أجنبية.

وقالت باين في مقابلة مع محطة "تو جي بي" الإذاعية :"التهديد مرتفع أو أعلى مما كان عليه في أي وقت مضى، هذا ما تبلغنا به وكالات الاستخبارات".

وأضافت أن التدخل الأجنبي منتشر في جميع أنحاء العالم وأن "الجهات الخبيثة والجواسيس الأجانب" يستخدمون تكنولوجيا جديدة لاستهداف شخصيات رئيسية في وقت تتصاعد فيه التوترات الاستراتيجية.

ويأتي هذا التحذير غداة إبلاغ رئيس منظمة الأمن الداخلي الأسترالية مايك بورجس لجنة في مجلس الشيوخ أنه سيكتب إلى السياسيين الاتحاديين بشأن ما يجب البحث عنه وكيفية الرد إذا اعتقدوا أنهم مستهدفون من قبل جواسيس ، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأسترالية (إيه بي بي).

ولم يذكر باين ولا بورجس الدول التي يأتي منها التهديد.