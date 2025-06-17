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أكد مسؤولان في الولايات المتحدة، الثلاثاء، تدخل سفن أمريكية لصد الصواريخ الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل.

وصرح المسؤولان لشبكة "إن بي سي نيوز" المحلية، أن السفن الأمريكية استُخدمت للدفاع ضد الصواريخ الإيرانية، إلى جانب أنظمة الاعتراض الأرضية.

ولفت المسؤولان اللذان لم يُكشف عن هويتهما، إلى أن التدخل الأمريكي الإجمالي كان منخفضا نسبيا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح في وقت سابق لشبكة "فوكس نيوز"، أن "الطيارين الأمريكيين يُسقطون المسيرات الإيرانية المتجهة نحو إسرائيل".

وأضاف: "كما أن السفن الأمريكية المجهزة بنظام إيجيس القتالي، والقادرة على إطلاق الصواريخ الباليستية، موجودة أيضا في البحر الأبيض المتوسط".

ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما العدو الألد للآخر، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.