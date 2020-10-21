وزيرة التجارة البريطانية تزور اليابان هذا الأسبوع لتوقيع اتفاقية ما بعد البريكست

ذكرت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأربعاء، أن وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس ستزور اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ للتوقيع على اتفاقية تجارة حرة ثنائية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة في بيان - نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - إن تروس ستوقع الاتفاق في حفل يضم وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي يوم الجمعة المقبلة؛ ما يمهد الطريق لإجراءات التصديق المحلية، حيث تهدف إلى تفعيل الاتفاقية في يناير المقبل، مضيفة أنه من خلال التوقيع على الاتفاق ستستمر المصالح التي تجنيها اليابان بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي، كما سيتم ضمان استمرارية أعمال الشركات اليابانية.

وتفاوض البلدان على الصفقة خاصة وأن اتفاقية التجارة الحرة الحالية بين اليابان والاتحاد الأوروبي لن تغطي المملكة المتحدة بعد ديسمبر عندما تنتهي الفترة الانتقالية لبريكست.