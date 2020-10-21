السودان: هناك اتصالات مع الولايات المتحدة للتفاوض حول الديون

قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، إن بلاده تعمل على إتمام عملية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منوهًا بأن هناك فريق يعمل على هذا الأمر، منذ ما يقارب من عام.

وأكد «قمر الدين» في تصريحات خاصة لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، اهتمامه بإتمام هذه العملية بمراحلها المختلفة في إطار زمني قصير، مشيرًا إلى صعوبة هذه العملية.

وأضاف أن هناك اتصالات مع كل المؤسسات المالية والدبلوماسية والتشريعية في كل من الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم، للتفاوض حول الديون وأشياء أخرى، ذاكرًا أن هذه الاتصالات تجري من قبل صفقة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتابع: «عندما تتم هذه العملية سنجد أنفسنا جاهزون لإتمام صفقات أخرى فيما يختص بالديون؛ سنعمل مع الدائنين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة والدول».