رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وزير التعليم العالي بجنوب السودان

استقبل الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور جابرييل تشانغسون تشانغ، وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية ونظيراتها بجنوب السودان؛ ولبحث آليات بدء تشغيل فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان.



وقدم جابر عرضًا تقديميًا عن جامعة الإسكندرية وكلياتها ومعاهدها المختلفة، والبرامج الدراسية المتميزة التي تتفرد بها الجامعة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تحظى بأهمية استثنائية وتجمعهم علاقات تاريخية وطيدة، وهي الوحدة الجغرافية وشريان نهر النيل الخالد، مؤكدًا أن جامعة الأسكندرية تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية دعم الروابط الثقافية والعلمية مع كافة الدول الإفريقية بما يصب في مصلحة مصر.



ومن جانبه، أعرب جابرييل تشانغسون تشانغ، وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، عن شكره لجامعة الإسكندرية، مؤكدًا على العلاقات المتميزة والقوية بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرات العلمية بجامعة الإسكندرية في النهوض بمنظومة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان.



كما دعا إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً أن دولة جنوب السودان تزخر بالعديد من الثروات والموارد الطبيعية التي تحتاج إلى الكفاءات والمتخصصين لحسن استغلالها وتنميتها.



وخلال اللقاء ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك من خلال تبادل الأساتذة والباحثين المصريين في الدورات التدريبية بجامعات جنوب السودان، وإجراء البحوث التطبيقية المشتركة، كما ناقش الجانبان إمكانية زيادة عدد المنح المقدمة سنويًّا لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا بجنوب السودان للدراسة بالجامعة، وزيادة أعداد الدارسين بمرحلة البكالوريوس وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وإعداد مدارس صيفية لطلاب جنوب السودان في مصر.