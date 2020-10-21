 ضبط مقهيين مخالفين يقدمان الشيشة للرواد بمنتزه ثان الإسكندرية - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 10:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

ضبط مقهيين مخالفين يقدمان الشيشة للرواد بمنتزه ثان الإسكندرية

هدى الساعاتى:
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 10:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 10:02 م

شن حي ثان المنتزه الإسكندرية، حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، بقيادة اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، للمرور على المقاهي المتواجدة بنطاق الحي؛ للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومواعيد الإغلاق المحددة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مقهيين بشارع 45 بحرى، وآخر بطريق المعمورة من مزلقان البحرية، لمخالفتهما قرار رئاسة مجلس الوزراء، بتقديم الشيشة للرواد، وتم التحفظ عليها، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

جاء ذلك بحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق ورخص المحلات، ولا زالت المتابعة جارية والحملات مستمرة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك