مسؤولون أمريكيون: لقاح كورونا قد يكون متاحا بحلول نهاية العام

أعرب مسؤولو الصحة الأمريكيون اليوم الأربعاء عن تفاؤلهم بأن لقاحا للوقاية من كوفيد -19 قد يكون متاحا بكميات محدودة بحلول نهاية العام.

وقال روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة في مؤتمر صحفي: "أنا متفائل أيضا بأنه سيكون متاح للتوزيع لدينا قبل نهاية العام إمدادات محدودة من لقاح واحد أو أكثر لكوفيد19، لكننا لم نصل إلى هذا الحد بعد"، في الوقت الذي حث فيه أيضا على توخي اليقظة في جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المسبب للمرض.

كما قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، إنه من المعقول توقع توفر لقاح أو لقاحين بحلول نهاية العام لتلقيح جميع الأفراد الأكثر ضعفا في البلاد.

يشار إلى أنه تم تسجيل حوالي 1ر8 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ يناير الماضي، وتوفي حوالي 220 الفا بسبب المرض، وهو أعلى عدد وفيات في جميع أنحاء العالم.