مطار برلين الجديد يفتتح الصالة الحكومية

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افتتح مطار برلين الجديد صالته الحكومة اليوم الأربعاء بحضور وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر من لوكسمبورج.

وستخدم الصالة الرحلات الجوية التي يقوم بها الرئيس الاتحادي والمستشارة ووزراء الحكومة، وستكون نقطة الدخول الجديدة إلى العاصمة الألمانية لقادة الدول الزائرين.

ويأتي وصول كلوكنر قبل الافتتاح الرئيسي للمطار المقرر في 31 أكتوبر الجاري، عقب تأخر دام سنوات عديدة بسبب مشكلات في البنية التحتية للمطار.

وعلى مدار الـ 26 عاما الماضية، كانت تقلع وتهبط طائرات كبار الشخصيات في مطار تيجيل شمال غرب برلين. ومن المقرر إغلاق هذا المطار في 8 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

ولا تزال قاعدة الأسطول الحكومي موجودة في الوقت الحالي في مطار كولونيا-بون، الذي يخدم العاصمة الألمانية الغربية السابقة بون. ومن المقرر أن ينتقل إلى برلين، ولكن ليس قبل نهاية العقد الحالي.

ويقع مطار العاصمة الجديد على الطرف الجنوبي الشرقي لبرلين، ومن المقرر افتتاحه في نهاية الشهر وسط ترقب كبير، وذلك عقب تأخر دام تسع سنوات عن الموعد المقرر ومليارات اليورو في الميزانية.

ويقع المطار الجديد بالقرب من مطار شونفيلد، والذي تم دمجه في الموقع الجديد كصالة رقم 5.