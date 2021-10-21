مولوي يؤكد حرص اللبنانيين على أمن الدول الشقيقة وخاصة السعودية

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، حرص بلاده على أمن الدول الشقيقة، وخاصة السعودية، وذلك خلال جولة له اليوم الخميس في مطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت".



وأكد مولوي، أن اللبنانيين حريصون على الأمن المجتمعي للدول الصديقة والشقيقة خصوصا المملكة العربية السعودية وسلامتها، وكل التجار والمزارعين والصناعيين في لبنان يتكلون على عملهم في المملكة العربية السعودية، كما في الدول العربية وعلى علاقتهم سواء التجارية أو الصناعية وخصوصا التصدير.



وقال إننا معنيون بأمان كل الدول الصديقة والشقيقة لا سيما العربية منها وبسلامتها وأمنها المجتمعي ومسؤولون أمام ضميرنا.



وأضاف: "لحماية سمعة لبنان علينا أن نعمل لنضمن عدم إدخال أي ممنوعات إلى هذه الدول بما يضر بأمنها وسلامتها، سواء أسلحة أو مخدرات أو ممنوعات، لأن هذا المجتمع هو مجتمعنا جميعا، لا سيما الدول العربية بعد الإشكالات التي حصلت، وليس فقط عبر المطار إنما عبر كل المعابر الحدودية".



وأعرب وزير الداخلية عن أمله أن يتشدد جهاز أمن المطار إلى الحدود القصوى وضبط كل المعابر الأخرى لمنع أي أذى ممكن أن يصدر من لبنان.



وقال: "كما أتمنى على هذه الدول، لا سيما العربية منها أن تنظر بعين المصلحة لجهة كل ما سنقوم به".



يذكر أن السعودية كانت قد اتخذت قرارا، في أبريل الماضي، قضى بمنع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، وذلك على خلفية ضبط شاحنة محملة بفاكهة الرمان آتية من لبنان، وقد وضع داخل الفاكهة مواد مخدرة.