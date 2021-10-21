ترامب يعتزم إطلاق منصة تواصل اجتماعي جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأربعاء عن صفقة من شأنها تمكينه من استعادة حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي بعد حظر حساباته على منصتي تويتر وفيسبوك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان صحفي صادر عن مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا أن المشروع الجديد للرئيس السابق سيبدأ العمل به بحلول الربع الأول من عام 2022.

وذكر البيان أن ترامب يخطط لإنشاء شركة تواصل اجتماعي تسمى "تروث سوشيال". وإذا سارت الأمور وفقا للخطة، فإن هذه التحركات سوف تحدث قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.

وحظرت شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى حسابات ترامب، الذي لوح بأنه قد يترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024 دون أن يصدر إعلانا رسميا، لدوره في تأجيج مثيري الشغب الذين هاجموا مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 كانون ثان/يناير ، وفقا لبلومبرج.