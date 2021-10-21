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بدء تشغيل مركز طب أسرة الدير في مدينة إسنا بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 4:16 ص | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 4:16 ص

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، بدء تشغيل مركز طب أسرة الدير بمدينة إسنا في الأقصر، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، والتي انطلقت بها المنظومة الجديدة في منتصف فبراير من العام الجاري.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن مركز طب أسرة الدير، يوفر 12 خدمة تشمل (الاستقبال والطوارئ، طب الأسرة، رعاية الأمومة والطفولة، الرعاية المتكاملة للطفل المريض، اكتشاف ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، تنظيم الأسرة، الأسنان، التطعيمات، خدمات مكتب الصحة، المعمل، مراقبة البيئة والأغذية، الأشعة السينية).

وأضافت هيئة الرعاية الصحية أن المركز يضم 3 عيادات تخصصية لعلاج أمراض (الباطنة، النساء، الأطفال)، ويقدم المركز خدماته إلى ما يقرب من 45 ألف نسمة من سكان قرية الدير بمركز إسنا تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر.

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