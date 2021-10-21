شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فعاليات تكريم المتميزات من السيدات بمحافظتي دمياط وبورسعيد، والتي نظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، حيث أقيمت الاحتفالية بحضور الإعلامية دينا عبد الفتاح مؤسس ورئيس المنتدى.

وتأتي الاحتفالية في إطار الخطة التوسعية للمنتدى؛ والتي بدأت بمحافظات البحيرة والفيوم وبني سويف، حيث قام المنتدى بعقد فعاليات موسعة بالمحافظات سالفة الذكر لتعزيز جهود التمكين ومناهضة كافة أشكال التمييز، وتكريم أكثر من 30 سيدة من السيدات الأكثر تأثيرًا.

وشملت قائمة السيدات المكرمات باحتفالية اليوم 20 سيدة، بواقع 10 سيدات عن محافظة دمياط، و10 سيدات عن محافظة بورسعيد، تم انتقائهن واختيارهُن بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، وبالتعاون الكامل مع المجلس القومي للمرأة، وفقًا للمعايير التي أعدها منتدى الخمسين، والمُرتكزة على مقاييس مهنية تعتمد على مدى إسهام السيدات المُكرمات في التأثير بالمحيط المجتمعي الخاص بهن، وتحقيقهن نجاحات استثنائية تمنح إلهامًا لغيرهن من السيدات الباحثات عن النجاح والريادة.

وأعربت محافظ دمياط عن سعادتها للمشاركة في هذا الجمع الكريم، للاحتفال بسيدات مصر الأعزاء من أبناء محافظتي دمياط وبورسعيد، تتويجًا لجهودهن باعتبارهن من النماذج النسائية المضيئة.