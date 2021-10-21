الجزيرة الإماراتي: نرحب بجميع الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

أصدر نادي الجزيرة الإماراتي، بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، يعلن من خلاله استعداده للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لبطولة كأس العالم للأندية بدلا من اليابان.

وكانت اعتذرت اليابان عن استضافة مونديال الأندية، بسبب التخوف من انتشار فيروس كورونا، بعد أن كان من المقرر اقامتها خلال شهر ديسمبر المقبل قبل أن يتم تأجيلها لوقت لاحق لم يحدد بعد.

ويشارك الجزيرة في المونديال كونه بطل الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، بجانب الأهلي الذي يشارك باعتباره بطلا لقارة إفريقيا، ويشارك تشيلسي كونه بطلا لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

وتنتظر البطولة الفائز من فلامينجو البرازيلي وبالميراس البرازيلي في نهائي كأس ليبرتادوريس، والفائز من نهائي دوري أبطال أسيا بين الهلال السعودي وستيلرز الكوري الجنوبي، والفائز من نهائي أمريكا الشمالية بين كلوب أمريكا المكسيكي ومونتيري المكسيكي.

وجاء بيان نادي الجزيرة على النحو التالي.. (تتقدم أسرة النادي بجزيل الشكر والامتنان للقيادة العليا لنادي الجزيرة، التي وفرت الدعم الكريم، والرؤية الحكيمة التي اتخذها جميع أفراد أسرة النادي نهجاً في العمل، وتحققت بفضلها نجاحات مهمة كان آخرها تتويج الفريق الأول بدرع دوري المحترفين، ومشاركته في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية ممثلاً لدولة الإمارات".وواصل البيان: "تشيد الإدارة التنفيذية للنادي بالجهود الدؤوبة التي بذلها المسؤولون في اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس أبوظبي الرياضي، التي تكللت بفوز أبوظبي باستضافة هذه البطولة المرموقة".

وأضاف البيان :" وتؤكد الإدارة التنفيذية أن فريق كرة القدم الأول بنادي الجزيرة وجميع عناصره سيبذلون أقصى جهد ممكن لتقديم صورة ناصعة لكرة القدم الإماراتية في هذا المحفل العالمي".

وتابع البيان :" وتعرب عن ثقتها بأن الفريق قادر على الظهور بشكل مشرف استناداً للخبرات التي اكتسبها من مشاركته الناجحة في نسخة عام 2017 التي بلغ فيها الدور نصف النهائي على حساب أبطال قارتي أوقيانوسيا وآسيا، وقدم مستوى بطولياً وتاريخياً في ذلك الدور أمام أبطال أوروبا في تلك السنة وأبطال العالم بمن فيهم فريق ريال مدريد الإسباني".

وأتم البيان :"ترحب أسرة نادي الجزيرة بجميع الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية ”فيفا“ 2022، وجميع ممثلي الاتحادات المشاركة والبعثات الرياضية والمشجعين من جميع أنحاء العالم، وستكون العاصمة أبوظبي على عهدها مضيافة وبيتاً ثانياً لجميع زوارها وضيوفها خلال كأس العالم للأندية وفي كل الفعاليات والمناسبات التي تقام على أرضها الطيبة".