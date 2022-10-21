وزيرة الخارجية الألمانية: دول غرب البلقان تسعى لتأسيس سوق إقليمية مشتركة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن دول غرب البلقان تريد توفير الأساس لسوق إقليمية مشتركة، وبالتالي اتخاذ خطوة مهمة نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.

وذكرت بيربوك اليوم الجمعة في مؤتمر دول غرب البلقان المنعقد في وزارة الخارجية الألمانية في برلين أن دول المنطقة التزمت بإبرام ثلاث اتفاقيات للتنقل، موضحة أنه من المنتظر في المستقبل فتح المعابر الحدودية أمام مواطني المنطقة ببطاقات الهوية فقط، ذلك إلى جانب الاعتراف بالدرجات الجامعية والمؤهلات المهنية بشكل متبادل.

ومن المقرر توقيع الاتفاقيات في قمة غرب البلقان على مستوى رؤساء الدول والحكومات يوم 3 نوفمبر المقبل في برلين.

وتشمل دول غرب البلقان ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية ومونتنيجرو وصربيا. وتم أيضا تمثيل بلغاريا واليونان والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والتشيك في المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية لنظرائها: "إنكم تجعلون بذلك الحياة أسهل لمواطنيكم وتساعدون شركاتكم على تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة. أهنئكم حقا على هذه النقلة النوعية"، داعية حكومات دول غرب البلقان إلى "الإسراع في تنفيذ جميع الخطوات اللازمة لضمان توقيع الاتفاقيات كما هو مخطط لها".

كما ناقش اجتماع وزراء الخارجية المنعقد بصيغة "عملية برلين" أمن الطاقة على خلفية الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، والأمن السيبراني والأجندة الخضراء المشتركة، من بين قضايا أخرى.

وقد أطلقت "عملية برلين" المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في عام 2014 خلال أول مؤتمر لغرب البلقان في برلين. ويهدف هذا الشكل من الاجتماعات إلى تعزيز التقارب بين دول غرب البلقان والاتحاد الأوروبي.

وكانت دول غرب البلقان قد حصلت على تعهدات بشأن الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2003، ومنذ ذلك الحين لم يُحرَز تقدم يذكر وتوقفت العملية.