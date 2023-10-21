أشاد الإعلامي أسامة كمال، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات قمة القاهرة للسلام، والتي انعقدت اليوم السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنها «كلمة قوية ومتوازنة جدًا».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، إن «هجوم حماس على إسرائيل حرّك القضية الفلسطينية، لكنه أسفر عن مجازر، واستشهاد أكثر من 4300 شخص منذ بداية المعركة».

ولفت إلى أن «اليوم يمهد لفكرة السلام التي اختفت تمامًا خلال الفترة الماضية»، معقبًا على انتقادات البعض للقمة: «مصر لا تمتلك عصا سحرية لإحداث توافق بين هذا الحضور الممتاز والعدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية، فالقضية بدأت منذ عام 1948».

وأضاف: «نحن نتحدث يوميًا عن التحامل على الفلسطينيين، وما يحدث ضد القضايا العربية، وتعاطف مزيف مع الإسرائيليين، الناس خايفين يطلعوا أو يقولوا كلمة وكل واحد من الساسة من الغرب أو العرب لديه حساباته وموقفه».

ونوه أن بعض القادة الغرب اتخذوا مواقف سيحاسبهم التاريخ والإنسانية عليها، مضيفًا: «قمة القاهرة للسلام تضع كل طرف في مكانه، وتساهم في تقديم الصورة واضحة أمام العالم؛ من مع ومن ضد ومن يدعم أو لا يدعم».

وأكمل: «التاريخ يكتب وكتب أن مصر الدولة التي سعت بشدة لعمل تجمع دولي وآخر عربي من أجل القضية الفلسطينية، البعض تصور أن مصر تنازلت عنها، لكنها لم تتنازل في أي لحظة عن القضية الفلسطينية، بدليل الدعم المقدم للأشقاء في غزة وفلسطين والدعوة للسلام».

وتبحث قمة القاهرة للسلام، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.