صحة غزة: مقبرة جماعية ثانية لشهداء فلسطينيين مجهولي الهوية إثر هجمات إسرائيلية على غزة

تولت جهات حكومية فلسطينية في غزة، اليوم السبت، دفن جثث 43 شهيدا فلسطينيا مجهولين الهوية في مقبرة جماعية بعد أن استشهدوا في هجمات إسرائيل المتواصلة منذ 15 يوما.

ونشرت وزارة الصحة في غزة، مقطع فيديو يوثق إنهاء إجراءات تجهيز جثث الشهداء قبل دفنهم في مقبرة جماعية، في ظل تعذر التعرف على هوياتهم.

وقال طبيب ظهر في مقطع الفيديو، إنه تعذر التعرف على هويات الشهداء بسبب تحول أجسادهم إلى أشلاء متقطعة.

وعرض الطبيب كفنا وضع بداخله أشلاء متقطعة لـ4 جثث.

من جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن دفن هؤلاء الشهداء مجهولي الهوية تم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من وزارتي الصحة والأوقاف بإشراف الطب الشرعي.

وذكر معروف، أن هؤلاء تواجدوا في ثلاجات القتلى بعدة أيام منذ أيام وعدم التعرف عليهم، وبدء تغير معالم الجثامين، مشيرا إلى أن من بينهم "أمهات تحتضن أطفالهن فاختلطت أشلاءهم جميعا، وبينها 3 أجنة خرجت من بطون أمهاتهم وأسر كاملة تم تكفينها في كفن واحد لتحولهم لأشلاء".

وقبل 6 أيام جرى الإعلان عن دفن جثث 63 شهيدا من مجهولي الهوية في مقبرة جماعية بعد تعذر التعرف عليهم.

في هذه الأثناء واصلت طائرات حربية إسرائيلية غاراتها بشكل مكثف في مناطق متفرقة من قطاع غزة مستهدفة أحياء سكنية ومقرات مدنية ومواقع لحركة حماس وفصائل أخرى.

وقالت مصادر فلسطينية، إن هجمات إسرائيل دمرت 24 برجًا سكنيًا متعدد الطوابق في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة بعد تحذير السكان بضرورة إخلائها.

فيما أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني وإصابة 4 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء القيام بمهامهم في رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، أن عدم إدخال الوقود فورًا إلى مستشفيات قطاع غزة "سيشكل خطرا حقيقيا على حياة الجرحى والمرضى الموجودين داخلها".

وبحسب الوزارة توقف العمل في 14 مركزا صحيا تابعا للرعاية الأولية بوزارة الصحة في منطقة غزة وشمال القطاع توقف عملها بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، بأن العدد التراكمي للنازحين في قطاع غزة بات يقدر بأكثر من 1.4 مليون شخص.