شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، على أهمية قمة القاهرة للسلام للتأكيد على الوقوف سويا من أجل التعامل مع الوضع في قطاع غزة.

وقالت خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، على هامش قمة القاهرة للسلام المنعقدة اليوم السبت، إن هناك كيانا يحاول أن يشن حربا دينية (في إشارة إلى حركة حماس)، موضحة أن هذا الأمر لا يمكن قبوله.

وأضافت أنه من الضروري مواجهة التصعيد الحادِث على الأرض، وإيجاد حلول بعيدة المدى للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين.

وأكّدت ضرورة وجود الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة واحدة، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يساهم في الوصول إلى هذه الخطوة.

وأشارت إلى أن أوروبا تدافع عما سمته «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ووجودها»، موضحة أن هذا الدور كان واجبا في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس عليها (عملية طوفان الأقصى).

وتبحث قمة القاهرة للسلام، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.