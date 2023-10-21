 ملك الأردن يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام - بوابة الشروق
السبت 21 أكتوبر 2023 11:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ملك الأردن يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام


نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 10:22 ص | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 10:22 ص
غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، المملكة الأردنية، متوجها إلى مصر، اليوم السبت.

وذلك لترؤس الوفد الأردني المشارك في قمة القاهرة للسلام التي تعقد في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتشهد العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، انطلاق «قمة القاهرة للسلام» من أجل بحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، بمشاركة واسعة من جانب زعماء دول وممثلى حكومات من مختلف أنحاء العالم، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن 31 دولة و3 منظمات دولية أعلنت مشاركتها فى القمة.

وقال مصدر مسئول لوكالة «رويترز» إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» سيشارك فى أعمال القمة، كما أفادت وكالة الأنباء الكويتية بمشاركة ولى العهد الكويتى شيخ مشعل الأحمد الصباح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك