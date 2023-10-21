ملك الأردن يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، المملكة الأردنية، متوجها إلى مصر، اليوم السبت.



وذلك لترؤس الوفد الأردني المشارك في قمة القاهرة للسلام التي تعقد في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".



وتشهد العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، انطلاق «قمة القاهرة للسلام» من أجل بحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، بمشاركة واسعة من جانب زعماء دول وممثلى حكومات من مختلف أنحاء العالم، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن 31 دولة و3 منظمات دولية أعلنت مشاركتها فى القمة.



وقال مصدر مسئول لوكالة «رويترز» إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» سيشارك فى أعمال القمة، كما أفادت وكالة الأنباء الكويتية بمشاركة ولى العهد الكويتى شيخ مشعل الأحمد الصباح.