رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نحتاج موقفا عربيا موحدا لمواجهة العدوان على غزة

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بلاده ترفض وتشجب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتحديدا قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، على هامش قمة القاهرة للسلام المنعقدة اليوم السبت، أن هناك حاجة لموقف عربي موحد في مواجهة هذا العدوان.

ووجه الشكر لمصر لعقد هذه القمة، وجمع الآراء المختلفة على الطاولة، مبديا ثقته في دور مصر الريادي وقدرته على الإنجاز في هذا الملف.

وتبحث قمة القاهرة للسلام، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.