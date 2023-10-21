تعرض قاعدة للجيش الأمريكي للقصف بطائرة مسيرة غربي العراق

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم السبت، عن قصفها لقاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار غربي العراق، بواسطة طائرة مسيرة.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها، إنها "استهدفت ظهر اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي، عين الأسد، غربي العراق بطائرة مسيرة وإصابة أهدافها بشكل مباشر".

وتمكنت المقاومة الإسلامية في العراق خلال الأيام الأربعة الماضية، من توجيه 6 ضربات بصواريخ وطائرات مسيرة، استهدفت مواقع للجيش الأمريكي موزعة بواقع 3 ضربات لقاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار غربي العراق، وضربتين لقاعدة "حرير" قرب مطار أربيل بإقليم كردستان، وضربة واحدة استهدفت قاعدة "فكتوريا" بمطار بغداد الدولي.

ومنذ تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، في 27 أكتوبر من العام الماضي، أوقفت الجماعات المسلحة العراقية عمليات قصف مقر السفارة الأمريكية في العراق وقواعد الجيش الأمريكي.