رسائل تنديد من فنانين ومشاهير موجهة لبايدن: يجب أن يسود الرحمة في غزة

وقع مجموعة من 55 فنانًا بارزًا في صناعة السينما والترفيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحث على الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.



ومن بين الموقعين على الرسالة أسماء مثل، خواكين فينيكس، وكيت بلانشيت، وجون ستيوارت، وكريستين ستيوارت، وسوزان ساراندون، وماهرشالا علي، وريز أحمد، ورامي يوسف، وكوينتا برونسون، بحسب مجلة فرايتي.



وجاء في الرسالة: "إننا نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على تكريم جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار دون تأخير وإنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن".



وذكر البيان أيضاً: "حتى كتابة هذه السطور، تم إسقاط أكثر من 6000 قنبلة على غزة في الأيام الـ12 الماضية - مما أدى إلى مقتل طفل واحد كل 15 دقيقة".



ولكن البيان أيضًا دعا لعودة الرهائن ووصف أن كل الأرواح مقدسة من الجانبين، على حد وصفهم الإسرائيلي والفلسطيني.



وتضمن البيان، الذي وزعته منظمة "Artists 4 Ceasefire"، أيضًا تعليقًا من المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، يؤكد الدمار الذي لحق بسكان غزة بسبب الغارات الجوية لدولة الاحتلال الإسرائيلي المستمرة والحصار المفروض على المياه والكهرباء.



وجاء في بيان إلدر أن "الأطفال والأسر في غزة استنفدوا عمليا الغذاء والماء والكهرباء والأدوية والوصول الآمن إلى المستشفيات، بعد أيام من الغارات الجوية وقطع جميع طرق الإمداد، ونفذ الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، مما أدى إلى توقف الكهرباء والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي".



وأضاف: "لم يعد بإمكان معظم السكان الحصول على مياه الشرب من مقدمي الخدمات أو المياه المنزلية عبر خطوط الأنابيب، لقد وصل الوضع الإنساني إلى مستويات مميتة، ومع ذلك تشير جميع التقارير إلى وقوع المزيد من الهجمات، يجب أن يسود الرحمة – والقانون الدولي".



ولم تكن هذه الرسالة الوحيدة الداعية لوقف إطلاق النار، حيث جذبت رسالة أخرى تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وفتح المساعدات الإنسانية في المنطقة العديد من الموقعين المهمين في وقت سابق من هذا الأسبوع، دشنتها حملة فنانون من أجل فلسطين في المملكة المتحدة.



ووقع عليها شخصيات مثل "تيلدا سوينتون، تشارلز دانس، ستيف كوغان، ميريام مارجوليس، مايكل وينتربوتوم، مايك لي وآصف كاباديا"، واتهمت الرسالة الحكومة البريطانية "بالتسامح مع جرائم الحرب ومساعدتها والتحريض عليها".