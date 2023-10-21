حماس تندد بتهديد إسرائيل بقصف مستشفى القدس في غزة: جريمة حرب

نددت حركة حماس الفلسطينية، بتهديد إسرائيل بقصف مستشفى القدس ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفة التهديدات بأنها جريمة حرب موصوفة.

وقالت حركة "حماس" في بيان، إن تهديد جيش الاحتلال بقصف مستشفى القدس ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يأوي بداخله أكثر من 12 ألف نازح، إضافة إلى أكثر من 400 مريض؛ يُعَدُّ جريمة جديدة يندى لها جبين الإنسانية، لا سيّما بعد قصف المستشفى المعمداني، واستشهاد قرابة 500 من النازحين فيه.

ودعت الحركة وفق البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها للتدخل، لوقف الممارسات الإسرائيلية وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لإسرائيل.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلنت في وقت سابق، تلقيها تهديدا من قبل السلطات الإسرائيلية بقصف مستشفى القدس، وطالبت بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلي المستشفى باعتباره مكانا آمنا فضلا عن الطواقم الطبية.