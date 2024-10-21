التقى، في العاصمة اللبنانية بيروت، آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله والمكلف من قبله بالتفاوض في إطار مساعي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المواجهة المفتوحة مع إسرائيل.

واستهل هوكشتاين لقاءاته في العاصمة اللبنانية بزيارة بري في مقر إقامته، على أن يلتقي بعد الظهر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وقال إن زيارته تهدف لوضع أسس لإنهاء هذا النزاع من خلال تطبيق القرار 1701 بعدل وشفافية، مشيرا إلى أن واشنطن تريد وقف هذا النزاع وتعمل مع الدولة اللبنانية وحكومة إسرائيل لتحقيق ذلك.

وأضاف أن مستقبل لبنان وربطه بالنزاعات لا يمكن أن يكون في مصلحة اللبنانيين

وفي ذات السياق، قال ميقاتي إنه لا بديل عن القرار 1701، وإن أي تفاهمات جديدة يمكن أن تُلحق به من أجل تنفيذه.

وقد ذكر موقع أكسيوس -نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين- أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة مبادئ بشأن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان.

وأضاف التقرير أن هوكشتاين سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين إمكانية سبل الحل الدبلوماسي للصراع.

وذكر موقع "والا" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن وثيقة المبادئ تسمح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم.

كما تسمح الوثيقة -وفق الموقع- للجيش الإسرائيلي بالتأكد من أن حزب الله لا يعيد تسليح نفسه، وتمنح سلاح الجو الإسرائيلي حرية العمل في المجال الجوي اللبناني.

اعتداءات على اليونيفيل

وفي سياق آخر، قالت الخارجية اللبنانية إنها تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مراكز قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) ومطالبتها بإخلاء مواقعها، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وفي وقت سابق، قالت يونيفيل إن جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي هدمت عَمْدا برجا للمراقبة وسياجا محيطا بموقع للأمم المتحدة في مروحين بقضاء صور جنوبي لبنان، أمس الأحد.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل مستعدة لأن تكون اليونيفيل جزءا من تسوية سياسية في لبنان.