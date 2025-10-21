رئيس جامعة طنطا يهنئ الدكتورة فتحية الفرارجي بإيداع كتابها بالمكتبة القومية بفرنسا

هنأ الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، الدكتورة فتحية سيد محمود الفرارجي، أستاذ النقد والأدب الفرنسي بكلية التربية، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، بمناسبة نشر كتابها بعنوان "رؤية اجتماعية وأخلاقية في العمل الروائي التيبو"، وإيداعه بالمكتبة القومية في فرنسا باللغتين العربية والفرنسية.

وأعرب "حسين"، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز البحثي الذي يبرز العمق العلمي للباحثين في الجامعة، مؤكدا أن هذا العمل يعكس الجهود الكبيرة والمسيرة العلمية المشرفة للدكتورة الفرارجي، ويشكل إضافة نوعية للمكتبتين العربية والفرنسية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة حريصة على دعم الكفاءات العلمية في مختلف التخصصات، متمنيا للدكتورة فتحية مزيدا من التقدم والريادة في مجال الدراسات الأدبية والنقدية.

من جانبه، قدم الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، تهنئته الخالصة للدكتورة فتحية الفرارجي على نشر هذا العمل الأكاديمي المتميز، مثمنًا قدراتها المعرفية والبحثية الاستثنائية.

وأكد أن نشر هذا الكتاب باللغتين الفرنسية والعربية، الذي هو نتاج دراسة معمقة لسنوات، يؤكد المكانة الدولية للباحثين بجامعة طنطا وقدرتهم على فتح قنوات علمية مع مؤسسات دولية عريقة مثل مكتبات فرنسا وجامعة السوربون، مشيرا إلى أنه يمثل إنجازا يعزز من مكانة الجامعة ويثبت التزامها بجودة المخرجات البحثية.

من جانبه، هنأ الدكتور أحمد هلال، عميد كلية التربية، الدكتورة فتحية الفرارجي على هذا الإنجاز القيم، معتبرا ما تحقق دليلاً على الحراك البحثي النشط في الجامعة، مضيفا أن إصدار كتاب بهذه الأهمية في مجال النقد والأدب المقارن يعكس المستوى الأكاديمي الرفيع الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا، مؤكدًا دعم كل جهد يثري الحركة الثقافية والمعرفية محليًا ودوليًا.



