تقرير: نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بمحاولة زعزعة استقرار بلاده

اتهم نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو نجويما أوبيانج مانجي، فرنسا بمحاولة زعزعة الاستقرار و"السعي لتقويض السلام" في بلاده.

وجاء هذا التصريح بعد منح الناشط الغيني المنفي في إسبانيا، ألفريدو أوكينفي، جائزة حقوق الإنسان الفرنسية-الألمانية، في خطوة اعتبرتها سلطات غينيا الاستوائية تكريما لـ"خائن للوطن"بحسب ما أورده موقع"آر تي عربية" الروسي اليوم الثلاثاء.

وقال نائب الرئيس في هجوم دبلوماسي نادر إن "فرنسا تكافئ مثيري الكراهية وتشجعهم على زعزعة السلام والعمل ضد ثقافاتهم وإخوانهم"، محملا باريس مسؤولية "كل المحاولات الرامية إلى تقويض الاستقرار في غينيا الاستوائية".

وأشار نجويما أوبيانج إلى "محاولة الانقلاب في ديسمبر 2017"، التي قال إنها نفذت بمشاركة عملاء من الإدارة العامة للأمن الخارجي الفرنسية.

وأضاف أن فرنسا "تستولي أيضا على ممتلكاتنا وأصولنا من خلال منظمات مثل منظمة الشفافية".

وقال: "نرفض بشكل قاطع سياسة المضايقة المنهجية التي تمارسها الجمهورية الفرنسية لزعزعة استقرار بلادنا، كما فعلت مع دول أفريقية أخرى مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وغيرها. لقد سئمت أفريقيا من هذه المناورات".

ويأتي هذا التصعيد بينما يواجه نجويما أوبيانج نفسه أحكاما قضائية في فرنسا، حيث أدانه القضاء الفرنسي عام 2021 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 30 مليون يورو، بتهم غسل الأموال وإساءة استخدام الأموال العامة والاختلاس والفساد، وفق ما أورده موقع"آر تي عربية" الروسي.