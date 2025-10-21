اليونسكو تشيد بالتجربة المصرية في تطوير التعليم والتحول الرقمي

أشادت منظمة اليونسكو بجهود مصر في تطوير منظومة التعليم وتعزيز التحول الرقمي، معتبرة التجربة المصرية نموذجًا يمكن الاستفادة منه في التعاون بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية.

وقالت الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، إن الشراكة بين وزارتي التربية والتعليم والاتصالات أثمرت نتائج ملموسة، من بينها ارتفاع نسبة حضور الطلاب بالمدارس إلى 87%، وانخفاض الكثافات الطلابية، إلى جانب المشاركة الواسعة في المسابقة الوطنية لتميّز المعلمين في إعداد المحتوى الرقمي، مشيرة إلى أن مصر حققت تقدمًا واضحًا في تحديث نظامها التعليمي.

وأضافت أن هذه النتائج تعكس تطور السياسات التعليمية في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بدمج التكنولوجيا في التعليم وتوسيع فرص التدريب وبناء القدرات للمعلمين والطلاب.

ويأتي هذا التقدير ضمن التعاون المستمر بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو لدعم تطوير التعليم الرقمي، وتبادل الخبرات في مجالات التعليم المبتكر، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية وتوسيع فرص التعلم في مختلف المحافظات.