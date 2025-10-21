تركيا والكويت تتجهان لتطوير مشاريع مشتركة بقطاع الطاقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت تركيا والكويت الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتطوير مشاريع مشتركة في قطاعات الكهرباء وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة،

جاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، بتدوينة على منصة شركة "أكس" الأمريكية.

وقال بيرقدار إنه يرافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جولة خليجية تشمل الكويت وقطر وسلطة عمان وتستغرق 3 أيام.

وذكر أنه شارك في اجتماعات الوفود التي عقدها الرئيس أردوغان مع أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف: "عقب الاجتماع، وقّعنا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين تركيا والكويت مع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم".

وتابع: "نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير مشاريع مشتركة في قطاعات الكهرباء وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتشارك الخبرات بشكل متبادل".

وأعرب الوزير عن أمله في أن تسفر هذه الخطوة التي ستُعزز العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة عن نتائج إيجابية.

من جانبها، أوضحت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية في بيان، أن الجولة الخليجية التي يجريها أردوغان تفتح الباب أمام تعاون جديد في مجال الطاقة.

وأشار البيان إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين الحكومتين التركية والكويتية بحضور الرئيس أردوغان وأمير دولة الكويت.

وذكر أن المذكرة ستؤسس إطارًا للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين، ويتم بموجبها تقييم فرص التعاون في مجالات التدريب والاستشارات الخدمات الهندسية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الرئيس أردوغان الكويت، وكان في استقباله في المطار أمير البلاد، بمراسم رسمية.