رئيس حزب التجمع: الفقر لن ينتهِ ما لم نستهدف توفير فرص عمل وحماية مرتبات المواطن من التآكل

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قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية من قضايا المواطنة، التي تمثل أحد ركائز الأمن القومي.

جاء خلال جلسة بعنوان: «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026، اليوم الأربعاء.

وأوضح أن الحماية الاجتماعية مسئولية لا تقتصر على الحكومة فقط، وإنما تمتد لتشمل المجتمع المدني، والأحزاب، والجمعيات، والاتحادات.

وشدد على أن «الحماية الاجتماعية ليست إجراءات مؤقتة لتخطي مشكلات المرحلة الانتقالية أو عيوب مترتبة على سياسات سابقة».

وأوضح رئيس حزب التجمع، أن «الحماية الاجتماعية قضية مواطنة لمساعدة المواطن على الخروج من الاحتياج إلى دائرة الانضمام إلى ماكينة العمل المجتمعية».

ونوه أن الفقر لن ينتهِ ما لم تستهدف الدولة توفير فرص عمل، وحماية دخول المواطنين من التآكل بفضل ارتفاع الأسعار والتضخم، وفتح الباب من خلال منظومة تشريعية لدمج المواطن محل الحماية الاجتماعية ليكون عنصرًا منتجًا.