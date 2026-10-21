محافظ الإسكندرية يوجّه بسرعة صرف تعويضات وتوفير سكن بديل للأسر المتضررة من انهيار عقار سعد زغلول

- اللجنة الهندسية تقرر إخلاء وإزالة عقارين مجاورين

- الحماية المدنية تنهي رفع الأنقاض بعد إنقاذ مصابين وانتشال جثامين 5 ضحايا

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، موقع انهيار العقار رقم 34 بشارع سعد زغلول، المتفرع من شارع الترعة المردومة بنطاق حي شرق؛ لمتابعة تداعيات الحادث والاطمئنان على إجراءات تأمين العقارات المجاورة، موجّهًا بسرعة توفير سكن بديل للأسر المتضررة، وصرف التعويضات المقررة، وتوفير الأثاث ومستلزمات الإعاشة للأسر التي فقدت منازلها وممتلكاتها.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، ضرورة توفير أماكن إقامة آمنة ومناسبة لجميع الأسر المتضررة، سواء من سكان العقار المنهار أو العقارين المجاورين اللذين جرى إخلاؤهما، مع سرعة تدبير الاحتياجات الأساسية، بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب عن الدائرة ومديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة أوضاع الأسر لحين استقرار ظروفها المعيشية.

ووجّه المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المقررة لأسر المتوفين والمصابين، وتيسير إجراءات الصرف دون تأخير، إلى جانب تقديم أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية والنفسية للأسر المتضررة.

وفيما يتعلق بإجراءات السلامة، أوضح المحافظ، أن اللجنة الهندسية، برئاسة الدكتور علاء مرسي، انتهت من معاينة موقع الحادث وفحص الحالة الإنشائية للعقارات المحيطة، وقررت إخلاء وإزالة العقارين المجاورين للعقار المنهار، اللذين تقطنهما 8 أسر، حيث جرى إخلاؤهما بالفعل؛ تمهيدًا لتنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للمعايير الهندسية واشتراطات السلامة.

وفي سياق متصل، انتهت قوات الحماية المدنية من أعمال البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض بموقع الحادث، بعد جهود مكثفة استمرت على مدار الساعات الماضية، أسفرت عن إنقاذ شخصين مصابين من أسفل الأنقاض، ونقلهما إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لتلقي العلاج، وانتشال جثامين 5 أشخاص.

وكان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، واللواء حاتم الحداد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، قد تابعا أعمال البحث والإنقاذ ميدانيًا حتى فجر اليوم؛ للوقوف على جهود فرق الحماية المدنية والإسعاف، وضمان التنسيق بين الأجهزة المعنية، وذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، ومحمد صلاح، السكرتير العام، والدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المختصة.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقار، وعلى الفور جرى الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث، لمباشرة أعمال الإنقاذ والتعامل مع تداعيات الواقعة.

ووجّه محافظ الإسكندرية، بتقديم الرعاية الطبية الشاملة للمصابين، فيما تابعت الدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، حالتهما بالمستشفى الرئيسي الجامعي، للاطمئنان على تلقيهما الخدمات الطبية اللازمة.

كما تواجدت فرق الهلال الأحمر المصري ومديرية التضامن الاجتماعي لمتابعة أوضاع الأسر المتضررة وحصر احتياجاتها، بالتوازي مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية، التي شملت فرض كردون أمني بمحيط العقارات وفصل مرافق الغاز والكهرباء، لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وشدد المهندس أيمن عطية، على استمرار المتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات اللجنة الهندسية، وسرعة توفير السكن البديل وصرف التعويضات وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين ورعاية المتضررين تأتيان في مقدمة أولويات المحافظة، مع استمرار التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية حتى الانتهاء من تأمين المنطقة.