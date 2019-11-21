ضبط 21 ألف رغيف خبز مدعم مهرب للسوق السوداء بالبحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمراكز (دمنهور، أبو حمص، بدر، كوم حمادة)، أسفرت عن ضبط عدد 21 ألف رغيف بلدي مدعم محملة على عدد 3 سيارة نصف نقل وعدد 4 تروسيكل أثناء تهريبها للسوق السوداء وذلك بما يعادل 35 شيكارة دقيق مدعم.

وقامت إدارة تموين مركز دمنهور بثلاثة حملات متتالية علي المخابز البلدية أسفرت عن ضبط 36 مخبز تنتج الخبز المدعم ناقص الأوزان القانونية وضبط 11 مخبز متصرف ومستولي علي 184 شيكارة دقيق بلدي مدعم بجانب عدد من المخابز المتوقفة عن انتاج الخبز بدون عذر قهري أو إذن رسمي. وعدد آخر غير ملتزم بمواعيد التشغيل الرسمية وعدم الإعلان، وضبط عدد 420 بطاقة تموينية تم تجميعها داخل عدد 4 مخابز لضرب كميات وهمية من الخبز والاستيلاء على الدعم.

في سياق متصل، تشكلت حملة تموينية بمركز ومدينة أبو حمص أسفرت عن ضبط عدد 10 مخالفات تموينية منها ضبط عدد 25 شيكارة دقيق زنة 50 كجم فاخر و عدد 5 شيكارة نشا زنة 25 كجم وعدد 2 برميل بلاستيك عسل جلوكوز بكل برميل 300 كجم لزوم التصنيع بدون مستندات مجهولة المصدر فى مصنع مواد غذائية، ضبط عدد 2 علبة مبيدات زراعية سامة مستوردة هندى بداخل كل علبة 15 قرص حبة سوداء مجهول المصدر، ضبط 3 محلات جزارة عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية ومحل جزارة يقوم بعرض لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية والتحفظ على كمية اللحوم المضبوطة، ضبط عدد 10 كجم مشبك في محل حلويات غير مدون عليها اى بيانات وكذا عدد 60 قطعة مخبوزات ومعجنات فى فرن غير مدون عليها أي بيانات.

وبمركز ومدينة بدر، تم القيام بعمل حملة تموينية أسفرت عن ضبط صيدلية بشرية بدون ترخيص بقرية عمر بن الخطاب، والتحفظ على عدد ٦٢ صنفا بإجمالي عدد٢٥٢ علبة أدوية بشرية، وتم تحرير المحضر.

كما قامت إدارة تموين كوم حمادة بحملة تموينية للمرور علي الأسواق ومستودعات الغاز، أسفرت عن تحرير 11 محضر عبارة عن تحرير عدد 3 محاضر، والتحفظ على 30 صندوق رنجة وعدد 5 جركن مانجو زنة الواحد 4 لتر و 20 كجم سمك مستورد، ضبط مستودع غاز لتوزيعه الغاز خارج النطاق المحدد لتوزيع الغاز به، والتحفظ على عدد 2 أسطوانة غاز صغيرة، وتحرير عدد 2 محضر لمستودعين لإغلاقهما المستودع أثناء فترات العمل، وتحرير محضرين لمستودعين غاز لعدم إعلانها عن سعر بيع الأسطوانة، بالإضافة لعدد 3 محاضر أنشطة تجارية مختلفة لعدم الاعلان عن الاسعار

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات الرقابية المختصة لشن وتكثيف الحملات التموينية والمرور على الأسواق والمصانع والمحال التجارية والمخابز البلدية؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية والغذائية والصلاحيات اللازمة، وكذا الالتزام بالأسعار والإعلان عنها للمواطنين، موجهاً أيضاً بالمرور على مستودعات الغاز للتأكد من توافر اسطوانات الغاز بالأسعار المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.