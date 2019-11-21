 مشرعون أمريكيون يحيلون تشريعا يدعم متظاهري هونج كونج إلى ترامب - بوابة الشروق
الخميس 21 نوفمبر 2019 5:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

مشرعون أمريكيون يحيلون تشريعا يدعم متظاهري هونج كونج إلى ترامب

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 5:02 ص | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 5:02 ص

اتخذ مشرعون أمريكيون الخطوة الأخيرة للموافقة على تشريع يدعم متظاهري هونج كونج، في تصويت تم بالإجماع يوم الأربعاء، قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

وتعهدت الصين باتخاذ "إجراءات مضادة" إذا أصبح التشريع قانونا. واستدعت وزارة الخارجية الصينية دبلوماسيا أمريكيا رفيع المستوى في بكين بعد أن وافق مجلس الشيوخ على التشريع.

وامتنع ترامب عن الإجابة عن أسئلة لصحفيين حول ما إذا كان سيوقع على مشروع القانون.

ويطالب التشريع المسمى "قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج" بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين الذين ينتهكون الحريات ويرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المدينة.

كما يتطلب مراجعة الحكم الذاتي لهونج كونج عن الصين، لتحديد ما إذا كان ينبغي أن تستفيد المدينة من وضع تجاري خاص مع الولايات المتحدة.

كما يشمل بنود تمنع تصدير أسلحة مكافحة التجمعات، مثل الغاز المسيل للدموع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك