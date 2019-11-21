الساحة السياسية الإيطالية تشهد ولادة حزب العمل

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شهدت الساحة السياسية الإيطالية ولادة حزب جديد يحمل اسم"العمل"، وهو حزب صغير ينتمي إلى تيار الوسط يروج لنفسه على أنه بديل لكل أطياف الاتجاهات الشعبوية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس أن الحزب الجديد يقوده الوزير السابق كارلو كاليندا، 46 عامًا، والذي عمل من قبل مبعوثًا لدى الاتحاد الأوروبى.

ويسعى كاليندا إلى استمالة الناخبين الذين يقفون حائرين للاختيار بين حزبين"أحلاهما مر" وهما الرابطة اليمينى الذي يقوده ماتيو سالفيني، وحزب حركة خمس نجوم المناهض للمؤسسات بقيادة لويجى دى مايو.

وأشارت بلومبرج إلى أن أكبر مشكلة تواجهها الطبقة الحاكمة فى إيطاليا حاليا تتمثل فى كيفية مواجهة تيار سالفينى الجارف فى استطلاعات الرأى العام.

وأوضحت الوكالة أن إيطاليا تواجه خطر انتشار الأحزاب الصغيرةالتى لاوزن لها على الساحة، مشيرة إلى أن حزب كاليندا حصل عن نسبة1% فقط قبل انطلاقه في استطلاع رأى أجرته مؤسسة"إى أم جى" لقياس الرأى العام لحساب محطة تليفزيون"راى3" في7 نوفمبر الجاري.