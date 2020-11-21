مقتل 8 مدنيين بعد هجمات بقذائف هاون في كابول

ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية، أن 8 مدنيين على الأقل قتلوا بعد سقوط 23 قذيفة هاون في 6 مناطق على الأقل للشرطة في كابول اليوم السبت. وأضافت أن 31 آخرين أصيبوا أيضا.

وتابعت الوزارة أنه تم إطلاق القذائف من اثنتين من الشاحنات الصغيرة، اللتين كانتا متوقفتين في منطقتي الشرطة السابعة عشرة والرابعة. وأضافت أنه سيتم تعديل عدد الضحايا في وقت لاحق من اليوم.

وذكرت الوزارة أنه من بين المواقع المستهدفة، كان ميدان سيدارات المشهور، حيث تم استهداف مكتب نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح أيضا.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم.

ونفت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجمات.

وبعد ساعة من الهجمات، قال صالح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن اجتماعاته التي عقدها صباحا لتأمين كابول لم تحقق الأهداف المرجوة، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وأظهرت لقطات من الهجمات، انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي سقوط بعض الصواريخ في مدن مأهولة بالسكان المدنيين.

وقال السفير الأمريكي لدى كابول، روس ويلسون، إن الأفغان لا يتعين أن يعيشوا في رعب وأن بلاده ستعمل مع الشركاء الأفغان للحيلولة دون وقوع مثل تلك الهجمات ومحاسبة مرتكبيها.

وذكرت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن البعثة تشعر بصدمة بالغة بسبب تلك الهجمات على المدنيين، مضيفة أن "هؤلاء المسؤولين يتعين أن يواجهوا العدالة".