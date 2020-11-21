الأمطار الغزيرة تعطّل الحياة فى الإسكندرية والبحيرة

النيابة تصرح بدفن 4 من ضحايا الطقس فى الإسكندرية.. والشريف: مياه الأمطار تفوق الطاقة الاستيعابية للمحافظة

وغلق بوغاز رشيد ومنع الصيد فى البحيرة.. والمحافظة تطالب المواطنين بالالتزام بجميع الإرشادات

عصام عامر وهدى الساعاتى وخميس البرعى وغادة الدسونسى:



شهدت محافظتا الإسكندرية والبحيرة؛ سقوط أمطار غزيرة على أغلب المناطق، ما أدى إلى غرق الشوارع والميادين والأنفاق بالمياه، وانتشرت سيارات شفط المياه فى العديد من المناطق للتعامل مع الأزمة، وسط مناشدات للمواطنين بضرورة توخى الحذر، وقررت محافظة الإسكندرية تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات.

سقطت أمطار غزيرة مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة، وموجات رعدية وبرق، على أغلب مناطق الإسكندرية ما أدى لتجمع المياه فى الأنفاق والشوارع دون تمييز بين «الرئيسية والفرعية، والشعبية»، ويجرى سحبها بواسطة سيارة شفط تابعة لشركات «الصرف الصحى، ومياه الشرب، والنظافة»، المدعومة بمعدات وأفراد من القوات البحرية والمنطقة الشمالية.

وأعلنت المحافظة ومديرية التربية والتعليم، وجامعة الإسكندرية، تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية والكليات الجامعية، بجانب تعطيل العمل فى المصالح الحكومية عدا المرافق الحيوية، كإجراء وقائى؛ بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد من سوء الأحوال الجوية.

من ناحية أخرى صرحت نيابة غرب الإسكندرية الكلية؛ بدفن جثامين 4 أشخاص: «طبيب 65 عامًا، وسيدة 58 عامًا، وطفلان تبلغ أعمارهما 6 و7 سنوات»، كانوا لقوا مصرعهم؛ إثر انهيار العقار رقم 5 كائن فى شارع السلطان، حارة عز، منطقة كوم الشقافة، التابعة لدائرة قسم شرطة كرموز، بحى غرب، فيما انهار عقار آخر دون ضحايا.

وتمكنت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية، بقيادة العميد محمد الحلو، من انتشال جثامين الضحايا، إثر انهيار العقار المُتهالك، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتساقط الأمطار الغزيرة التى وصلت إلى حد السيول، المصحوبة بالبرق، والرعد، والرياح الشمالية الغربية.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، كما طلبت ملف العقارين من الأحياء، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينته للوقوف على أسباب الانهيارين وإعداد تقرير بذلك.

وقال المحافظ محمد الشريف فى تصريحات لـ«الشروق»، إن المحافظة تمتلك 105 آلاف من المطابق و33 ألفا من الشنايش لكن الأمطار الغزيرة تفوق الطاقة الاستيعابية، مشيرا إلى أنه تم التحرك سريعا والاستعانة بسيارات الحى والصرف الصحى لشفط المياه.

وحذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من النزل للشوارع إلا للضرورة القصوى، مع ‏تقليل التحرك بالسيارات وتجنب السرعات العالية، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة، وعدم ‏البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء البرق، أو ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء البرق، تجنبًا للصعق.

وفى البحيرة، شهدت مدن رشيد وإدكو والمحمودية وكفر الدوار، أمس؛ سقوط أمطار غزيرة على جميع المناطق تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، ما أدى إلى تجمع المياه فى الشوارع، وغلق بوغاز رشيد لليوم الثانى على التوالى ومنع الصيد.

وقرر المحافظ هشام آمنة تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية (طلابا ومعلمين) بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة الطلاب، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.

وطالب المحافظ بوقف تشغيل المعديات النهرية وقت سقوط الأمطار خوفا من وقوع أى كوارث مشددا على ضرورة التزام المعديات بالحمولة المقررة وإلغاء ترخيص المعدية التى يتم ضبطها مخالفة، موجها رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد لتوقع زيادة حدة سقوط الامطار خلال الساعات القادمة.

وأكد آمنة انتشار جميع المعدات والأطقم نظرا لرفع درجة الاستعداد مسبقا والتعامل والتدخل الفورى لرفع أى تراكمات، بالإضافة للتنسيق بين مركزى إدكو ورشيد وكفر الدوار والحماية المدنية لرفع أى تراكمات للمياه على الطريق الدولى، مكلفا باستمرار التأهب بجميع المرافق على مدار الساعة خصوصا بالإسعاف والمستشفيات والتواجد الأمنى والمرور بالشوارع، مهيبا بالمواطنين بالالتزام بجميع الإرشادات التى تم التنوية عنها لحين الانتهاء من الأعمال.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق المدينة، وذلك منذ الساعات الأولى من صباح أمس؛ حيث دفعت الوحدة بمعدات الحملة الميكانيكية بشوارع المدينة، فيما انتشرت معدات الوحدات القروية بالمناطق التى شهدت وجود تجمعات لمياه الأمطار.