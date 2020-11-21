 محافظ كفر الشيخ: لا نية حتى الآن لتعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ - بوابة الشروق
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محافظ كفر الشيخ: لا نية حتى الآن لتعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ

أ ش أ
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 4:44 م | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 4:44 م
قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم السبت، "إنه لا نية حتى الآن لتعطيل الدراسة في المحافظة، سواء في المدن الساحلية أو غيرها، بالرغم من تعرض المحافظة، وخاصة البلاد الشاطئية مثل مدن (بلطيم، وبرج البرلس، وبعض قرى مركز مطوبس)، لأمطار غزيرة وطقس سيئ منذ عصر أمس الجمعة.

ووجه المحافظ، كافة رؤساء المدن والقري وشركة المياه والدفاع المدني برفع درجة الاستعداد، وعدم ترك أي مسئول موقعه، والتعامل السريع مع المتغيرات الجوية، ورفع المياه من الشوارع أولا بأول، وتوجيه التحذير والتنبيه على جميع المواطنين بالابتعاد عن أبراج وأعمدة الكهرباء.

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