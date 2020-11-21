 جمال فهمي: الفن يجعل للحياة معنى.. ونكرم أعمالًا راقية احترمت حقوق الإنسان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جمال فهمي: الفن يجعل للحياة معنى.. ونكرم أعمالًا راقية احترمت حقوق الإنسان

 أحمد بدراوي:
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 10:26 م | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 10:27 م

قال جمال فهمي أمين لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا اليوم نحتفي بالفن والأعمال الدرامية التي لم تفتئت على حقوق الإنسان.

وأضاف خلال حفل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لاختيار الأعمال الدرامية المتميزة فى مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لعام 2020، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حقوق الإنسان بمفهومها الواسع، هي بالتطور البشري خلقت وعي بحقوق أخرى، مثل الحقوق الاقتصادية.

وتابع: الفن ليس مجرد شئ جمالي، الفن يجعل للحياة معنى، والفن مصاحب للمسيرة الإنسانية، ونحن نكرم أعمالًا راقية، احترمت حقوق الإنسان ولم تمارس عنصرية على أي فئة للمجتمع.

وأكد: هناك مسلسل عبر عن احباطات بعض الفئات في المجتمع، ولكن نقصد من هذا المسلسل ندرك الخطأ كحق من حقوق الإنسان في مجتمع ربما ينحرف.

وأوضح: منطقنا في الأعمال الفنية الجيدة هي الأعمال التي حققت نوع من الامتاع والجودة.

وحيا جمال لجنة التحكيم والمشاهدة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، رغم ظروف كورونا التي تحيط، موجهًا الشكر والتقدير لقائمة النقاد الذين بذلوا جهودًا برئاسة المخرجة إنعام محمد علي.

وحضر عدد من النجوم لقاعة الحفل، وهم نيللي كريم، ياسر جلال، محمد عبدالعظيم، دنيا ماهر، رشدي الشامي، ضياء عبدالخالق، أحمد شاكر عبداللطيف، الفنان أحمد خليل، والمخرجة انعام محمد علي، والنقاد خيرية البشلاوي وطارق الشناوى ورامي عبدالرازق.

وشارك في الاحتفالية، الفنانين أبطال الأعمال الفائزة والمخرجين، والكتاب وصناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما، ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام والنقابات المهنية ذات الصلة، وممثلي القنوات الفضائية بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان.

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