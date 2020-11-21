الإدارية العليا في بافاريا تؤيد قرار الإدارية في ميونخ بحظر مظاهرة «التفكير المختلف» غداً

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أكدت المحكمة الإدارية العليا في ولاية بافاريا قرار المحكمة الإدارية بمدينة ميونخ حظر مظاهرة جماعة "التفكير المختلف" غدا السبت بالمدينة والتي كانت تعتزم الاحتجاج على تدابير الحماية من عدوى فيروس كورونا.

وكان منظمو المظاهرة سجلوا تنظيم مظاهرة يصل عدد المشاركين فيها إلى 30 ألفا يحتشدون فوق حدائق ومروج تيريزا بالمدينة.

كانت إدارة مدينة ميونخ حظرت المظاهرة وأيدتها المحكمة الإدارية بها اليوم الجمعة.

وقال مجلس شيوخ المحكمة الإدارية العليا في تبرير قرار المحكمة بتأييد قرار المحكمة الإدارية بميونخ إن إدارة المدينة انطلقت بحق من فرضية أن المظاهرة لن تكون آمنة فيما يتعلق باحتياطات الحماية من العدوى وفقا للتجارب السابقة مع حركة "التفكير المختلف".

وكان المنظمون رفضوا خلال إجراءات التقاضي صراحة تطبيق احتياطات الحفاظ على تدابير الحماية الصحية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

واعتبر المنظمون ضمان مثل هذه التدابير "مجرد طلبات إجرائية بحتة" ووصفوها بأنها "غير معقولة".