مصدر لـ الشروق: مرتضى منصور ينوي الترشح في انتخابات الزمالك

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كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة ترشح مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، للانتخابات القادمة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ الشروق، إن مرتضى منصور سيرتشح لانتخابات نادي الزمالك القادمة بعدما تمت إعادته إلى منصبه للأبيض.

وكانت إذاعة أون سبورت أف إم، أكدت في وقت سابق عودة مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك بقرار وزاري من وزارة الشباب والرياضة.

وأوضحت إذاعة أون سبورت اف ام أن وزير الرياضة قرر إعادة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل.

وتنتهي فترة ولاية اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب غدًا الإثنين، وذلك بعدما استمرار في إدارة شئون الأبيض لعدة أشهر، إثر رحيل اللجنة السابقة برئاسة عماد عبد العزيز.

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت حكمًا شهر أكتوبر الماضي بعودة مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لإدارة شئون الأبيض.