البرهان يؤكد ضرورة تضافر الجهود لإنجاح الفترة الانتقالية بالسودان

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاستكمال عملية السلام وإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي.

وأشاد البرهان، لدى لقائه مع كريستوف ابالا نائب رئيس الوزراء الكونغولي وزير الخارجية في الخرطوم اليوم الأحد، بالجهود المتعاظمة التي تضطلع بها جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية.

وشدد البرهان على أهمية عودة السودان للأسرة الافريقية وإزالة الفهم المغلوط عن الخطوات الأخيرة التي وضعت الثورة في مسارها الصحيح.

من جانبه، نقل كريستوف ابالا تحيات الرئيس الكونغولي ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي فيليكس تشسكيدي، لرئيس مجلس السيادة.

وقال كريستوف ابالا، في تصريح صحفي عقب اللقاء، باسم الرئيس فليكس تشسكيدي نقدم شكرنا وتقديرنا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الذي اطلعنا على مجمل الأوضاع السياسية الراهنة، مضيفا أن ما حدث اليوم من توقيع الاتفاق السياسي هو تحول تاريخي للشعب السوداني بعد الخلل البسيط الذي أصاب مسار الانتقال الديمقراطي وتم إصلاحه الآن بالتوقيع على الاتفاق التاريخي المهم الذي وضع حلا للأزمة ووضع المسار الصحيح لعملية الانتقال تحت رعاية الاتحاد الافريقي.

وأضاف أنه نقل إلى البرهان تشجيع تشسكيدي ونصائحه بأن الطريق الذي تم السير عليه الآن يجب ألا ينقطع، لافتا إلى أن الكونغو على استعداد تام لتقديم كافة المساعدات للشعب السوداني وحكومته حتى الوصول للحكومة الديمقراطية المدنية المنتخبة.