غرق مهاجر وإنقاذ العشرات قبالة جزيرة كريت اليونانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنقذ خفر السواحل اليوناني وسفن عابرة 68 مهاجرا من قارب غرق جنوب شرق جزيرة كريت مساء الأحد.

لكن شخصا غرق بسبب تأخر المساعدة، بحسب ما ذكرته الإذاعة الرسمية اليونانية نقلا عن خفر السواحل.

ولم يتضح في البداية جنسية هؤلاء الأشخاص ومن أين انطلقوا.

ويحاول المهاجرون مرارا الوصول إلى إيطاليا من ساحل بحر إيجة التركي أو من دول أخرى في شرق البحر المتوسط على الطريق الخطير جنوب جزيرة كريت.

وبسبب الرحلة الطويلة، غالبا ما تعاني القوارب التي عادة ما تكون قديمة جدا وتستخدمها عصابات التهريب، من إعطال في المحرك أو من حوادث أخرى.