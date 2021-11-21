الوسط الفني يودع سهير البابلي: قامة فنية وإنسانية لا تعوض

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على نعي الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا، اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك داخل أحد المستشفيات التي كانت تتلقى فيها العلاج خلال الأيام الماضية، إثر تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر.



‏وعلى رأسهم، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حيث قالت في تصريحات صحفية: "إن الفنون المصرية والعربية فقدت إحدى أيقوناتها، التي شكلت نموذجاً للإبداع المتنوع"، مضيفة أن أعمالها ستبقى خالدة بكل ما تحمله من موضوعات ومفردات رسخت في وجدان الجمهور، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته".



فيما كتب الفنان كريم عبد العزيز عبر حسابه على فيسبوك: "البقاء والدوام لله.. رحم الله الفنانة الكبيرة سهير البابلي.. خالص العزاء لأسرتها ومحبيها ونسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".



ونشر الفنان محمد هنيدي صورة لها عبر حسابه على فيسبوك، معلقا: "ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلي ويصبر أهلها وأسرتها يارب.. هتوحشينا يا سوسكا".



وأيضا الفنان مصطفى شعبان، الذي كتب عبر حسابه على تويتر: "‏الله يرحمها ويحسن إليها قامة فنية وإنسانية كبيرة لا تعوض".



وعبرت الفنانة نبيلة عبيد عن حزنها الشديد لوفاتها، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "رحم الله ضحكة لا تنسى.. وابتسامة لا تغيب.. رحم الله وجها كان بيشع نور.. رحم الله الصديقة الجميلة والعزيزة على قلبي.. الفنانة الكبيرة سهير البابلي.. خالص العزاء لابنتها نيڤين والعائلة ولكل جمهورها في كل العالم العربي".



ونشرت الفنانة فيفي عبده صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، معلقة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله الفنانة القديرة سهير البابلي.. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها وأحبابها.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".



وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم على نعيها، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "البقاء لله الفنانة القديرة سهير البابلي.. ربنا يرحمها يا رب ويسكنها فسيح جناته.. خالص التعازي للأسرة الكريمة".



كما نعاها السيناريست كمال عبد الرحيم، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "وداعا سيدة المسرح المصري الأولى.. وداعا صاحبة أخف ظل مصري.. وداعا الممثلة العظيمة التي كانت جزء لا يتجزء من خشبة المسرح.. فكانت تعطيه من روحها ويعطيها من روحه.. فنشعر كمشاهدين أننا لسنا أمام ممثلة بارعة فقط ولكن أمام عرض مسرحي كامل متكامل.. وداعا سهير البابلي التي لا مثيل لها".