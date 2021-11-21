مسلسل لعبة الحبار يدفع عدد مشتركي نتفليكس في كوريا الجنوبية لمستوى قياسي سبتمبر الماضي

خلصت شركة بحث سوقي، اليوم الأحد، إلى أن عدد المشتركين الشهريين في خدمة نتفليكس في كوريا الجنوبية ارتفع لمستوى قياسي خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، ويرجع ذلك إلى عرض مسلسل "لعبة الحبار" .

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مركز نيلسين كوريان كليك لقياس عدد المستهلكين إن عدد المشتركين الشهريين في نتفليكس ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 8ر9% مقارنة بشهر أغسطس الماضي ليصل إلى 63ر8 مليون مشترك.

ويعد عدد المشتركين في خدمة نتلفيكس في كوريا الجنوبية خلال شهر سبتمبر الماضي هو الأعلى منذ تدشين الخدمة في كوريا الجنوبية عام 2016.

وكانت نتفليكس قد رفعت قيمة الاشتراك الشهري في كوريا الجنوبية، حيث أعادت زيادة حركة البيانات بسبب مسلسل " لعبة الحبار" الجدل مع الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت بسبب استخدام الشبكة.

ويأتي رفع قيمة الاشتراك، وهو الأول منذ عام 2016، في ظل انتقادات لنتفليكس لرفضها الدفع لاستخدام الشبكة على الرغم من زيادة حركة البيانات.