السعودية تعلن انتهاء الخطر في أبها وخميس مشيط

أعلن الدفاع المدني السعودي، الثلاثاء، انتهاء الخطر في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير جنوب غربي المملكة، بعد دقائق من إطلاق إنذار تحذيري.

وقال الدفاع المدني في تدوينتين منفصلتين، إن "الخطر انتهى" في أبها وخميس مشيط، دون توضيح طبيعته.

وكان الدفاع المدني أعلن قبل ذلك إطلاق إنذار في المدينتين، داعيا السكان إلى اتباع تعليماته.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها أبها وخميس مشيط إنذارات مماثلة خلال الأيام الأخيرة، إذ أطلقت السلطات تحذيرات من "خطر محتمل" في 10 و12 و13 سبتمبر الجاري، قبل إعلان انتهائه في كل مرة بعد دقائق.

وتأتي التنبيهات غداة هجمات حوثية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت، الاثنين، خميس مشيط وأبها والطائف.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، إن الهجمات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بجروح بسيطة ومتوسطة، وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين.