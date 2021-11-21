عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو لحظة وصول رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مركز التسجيل لتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في ليبيا.

وتقدم ثلاثة مرشحين ليبيين بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية، اليوم الأحد، لدى مكتب مفوضية الانتخابات في طرابلس وهم عبد العزيز الخوجة، محمد المنتصر، حافظ قدور، وقبلت المفوضية أوراقهم بشكل مبدئي لحين التحقق من مدى انطباق شروط الترشح عليهم وفق القانون رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب.

وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، ضرورة أن يتوجه الشعب الليبي نحو صناديق الاقتراع، وذلك لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والمصالحة الشاملة في ليبيا.

وقال المريمي في تصريحات صحفية: «غالبية الشعب الليبي تريد الانتخابات، وتؤيد القوانين الانتخابية، وشعبنا له تجربة كبيرة خلال السنوات الماضية، وعرف أن الاحتكام إلى السلاح والتمرد لا يجدي نفعا، نحن أمامنا 24 شخصية مترشحة، والأمر متروك الآن للشعب الليبي ليختار الشخصية المناسبة له في هذه المرحلة لتقود البلاد وتأخذها إلى طريق الاستقرار وتطبيق القانون».