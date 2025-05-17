 كرة السلة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتقدم في سلسلة نصف النهائي - بوابة الشروق
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كرة السلة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتقدم في سلسلة نصف النهائي

محمد جلال
نشر في: السبت 17 مايو 2025 - 8:12 م | آخر تحديث: السبت 17 مايو 2025 - 8:12 م

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي الفوز مساء اليوم السبت على الزمالك بنتيجة 78-52 في سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة للمحترفين، في المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب.

وتقدم الأهلي في سلسلة نصف النهائي على الزمالك بنتيجة 2-1 في عدد المباريات.

ويحسم السلسلة الفريق الذي يصل إلى 3 انتصارات أولا.

ويلتقي المتأهل من هذه السلسلة من الفائز من نصف النهائي الثاني بين الاتحاد السكندري وسبورتنج.

ومن المقرر أن تقام المباراة الرابعة بين الفريقين يوم الإثنين المقبل، والخامسة في حال اللجوء لها يوم الثلاثاء 20 مايو.


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